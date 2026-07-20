Experter varnar för AI-slop på fågelskådarforum

Experter varnar för att AI-genererade eller AI-förbättrade foton av fåglar på forum för entusiaster hotar forskningen. Forskare vädjar nu i tidskriften Nature till fågelskådare att begränsa användningen av AI vid redigering av bilder, skriver The Guardian. Hundratals falska bilder på fåglar har upptäckts och det kan hota medborgarforskningen, menar ekologen Alexander Lees. Många av bilderna används nämligen av forskare för att förstå var en särskild art befinner sig.

Ett fall med en rödvingad koltrast skapade till exempel problem. Fågeln rapporterades ha setts i Brasilien, där den vanligtvis inte finns. Det visades sig vara en annan vanligare fågel som hade fått lite förbättringar med AI.