Experter varnar: Väderdata blir nästa mål för sabotage
En hårtork eller tändare kan ha använts för att manipulera temperaturmätningen vid Parisflygplatsen Charles de Gaulle. Falska toppar gav stora vinster på en prognosmarknad, där en…
MIT Technology Review
The risk of weather data sabotage is rising
Prediction markets and a move toward AI forecastin…
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