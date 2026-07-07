Explosioner nära Macrons hotell i Damaskus

En rad explosioner har inträffat i Syriens huvudstad Damaskus, skriver Reuters.

Frankrikes president Emmanuel Macron besöker just nu Damaskus och explosionerna ska ha skett nära hans hotell, uppger en säkerhetskälla.

Macrons besök är det första av en västeuropeisk stats- eller regeringschef sedan Ahmed al-Sharaa tillträdde som ledare för Syrien 2024.

Enligt ett uttalande från Élyséepalatset var Macron på väg till ett möte med al-Sharaa när explosionerna inträffade och han ska inte ha hört dem.

Enligt planen ska Macron lämna Syrien under tisdagen.