FN-chefen manar till stopp för sanktioner mot Syrien
FN:s generalsekreterare Antonio Guterres manar till avskaffandet av alla sanktioner som belagts Syrien under den nu avsatte ledaren Bashar al-Assad, rapporterar AFP.
– Syrien behöver investeringar i sitt folk, ekonomi och institutioner, säger han.
Efter 13 år av krig försöker Syriens nya styre bygga upp landets infrastruktur och ekonomi. Världsbanken uppskattar att återuppbyggnaden kommer att kosta motsvarande 2 000 miljarder kronor. Länder i väst har börjat lyfta sanktionerna, men enligt Guterres behövs betydligt mer stöd.
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