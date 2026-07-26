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N:s generalsekreterare Antonio Guterres med Syriens president Ahmad al-Sharaa under sitt besök i Damaskus. (Omar Albam /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenSyriens nya styre

FN-chefen manar till stopp för sanktioner mot Syrien

Av Hedda Hallsenius
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FN:s generalsekreterare Antonio Guterres manar till avskaffandet av alla sanktioner som belagts Syrien under den nu avsatte ledaren Bashar al-Assad, rapporterar AFP.

– Syrien behöver investeringar i sitt folk, ekonomi och institutioner, säger han.

Efter 13 år av krig försöker Syriens nya styre bygga upp landets infrastruktur och ekonomi. Världsbanken uppskattar att återuppbyggnaden kommer att kosta motsvarande 2 000 miljarder kronor. Länder i väst har börjat lyfta sanktionerna, men enligt Guterres behövs betydligt mer stöd.

Guterres har precis besökt Damaskus – som förste FN-chef sedan före kriget
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