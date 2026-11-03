I en månad har en svensk 25-årig man befunnit sig på Neapels internationella flygplats Capodichino, utan resehandlingar, pengar och telefon – men med minnesförlust.

Efter att i flera veckor ha motsatt sig hjälp ska han nu ha fått kontakt med sin familj, rapporterar SVT Nyheter.

Italienska medier har kallat mannen för ”Capodichinos Chris Martin”, efter hans påstådda likhet med Coldplays frontman. Tidningen Il Fatto Quotidiano beskriver honom som ”extremt artig och välvårdad”.

Enligt mannen, som säger sig heta Daniel, har han först anlänt till Italien som turist och i Rom utsatts för en misshandel som ledde till att han tappade minnet.

– Vi kommer att fortsätta arbeta tillsammans, även med Sveriges ambassad i Rom, så att den unge mannen snart kan finna ro och återförenas med sina nära och kära, säger Sveriges honorärkonsul i Neapel, Pierluigi Petrone, enligt SVT.