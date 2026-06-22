Fåglar fastnade – mystiskt oljeutsläpp på Hisingen

Räddningstjänsten i Göteborg larmades på söndagen om att stora mängder olja läckt ut i området Kvillebäcken på Hisingen, enligt Göteborgs-Posten. Flera fåglar ska ha fastnat i utsläppet.

Det är oklart varifrån oljan kommer och vad som orsakat utsläppet.

– En teori är att det här kanske har ett samband med det kraftiga regnet som har kommit in under lördagen. Att det på något vis har sköljts ut, säger Peter Johansson vid räddningstjänsten till tidningen.