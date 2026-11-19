Investerare har börjat ifrågasätta guldet som en trygg hamn när det skakar på aktiemarknaden, skriver Financial Times. Guldpriset har rasat 33 procent sedan januarirekordet och 10 procent sedan börstoppen i oktober.

– Det är motsatsen till vad man skulle förvänta sig. Man skulle tro att guldet fungerade som en trygg hamn när världsläget försämras, säger George Cheveley, förvaltare på Ninety One, till tidningen.

De stigande räntorna är en förklaring. Hög avkastning på statspapper brukar pressa guldet. Men under hösten har guldet fortsatt falla även när räntorna såg ut att bli lägre, vilket fått guldhandlare att ”klia sig i huvudet”, säger en investerare till tidningen.