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Arkivbild. (PARALAXIS / Shutterstock)
Guldpriset

Guldet på väg mot sitt sämsta kvartal på över 10 år

Av Aron Sigblad
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Efter rekordnivån i januari på 5 595 dollar per uns är guldpriset nu på väg mot sitt sämsta kvartal på över ett decennium, skriver FT.

På tisdagen föll ädelmetallen till 3 943 dollar per uns, den lägsta nivån sedan november, för att återhämta sig senare under dagen. De senaste tre månaderna har guldet backat nära 14 procent.

– Den största motvinden är att marknaden har insett att Feds nye chef är oroad över inflationen och kommer att bekämpa den med räntehöjningar, säger Tom Price, analytiker på Panmure Liberum.

Även ett svalnande intresse bland småsparare ligger bakom. Enligt analytiker har vissa investerare dumpat guldet för att i stället haka på AI-tåget och Space X rekordstora notering.

Guldbaserade börshandlade fonder går nu mot andra månaden i rad med utflöden, uppger branschorganisationen World Gold Council.

”Allt som syftar till att dämpa efterfrågan kan knappast vara positivt för guldpriset”
Financial Times  · Ofta betalvägg
Eftersom guld inte ger någon avkastning blir metallen mindre attraktiv
efn.se
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