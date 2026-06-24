Guldet faller under 4 000 dollar – dollarn och räntan sänke

Guldpriset tar en smäll och faller under nivån 4 000 dollar för första gången sedan november. Det rapporterar flera medier.

Klockan 15.35 föll guldet med över 3 procent till 3 985 dollar per uns, för att därefter återhämta sig något.

Dollarns förstärkning och en ökad tro på stigande räntor sätter käppar i hjulet för det tre år långa rallyt, menar bedömare.

”Den främsta drivkraften bakom guldets senaste nedgång är att förväntningarna på hur räntorna ska utvecklas framåt har förändrats kraftigt”, skriver ING-strategen Ewa Manthey, enligt Bloomberg.

Deutsche Bank lyfter ett varnande finger för utflödena ur så kallade börshandlade fonder som följer guldpriset som underliggande tillgång. Ett ljus i mörkret är däremot att efterfrågan från centralbankshåll, inte minst i Kina, tycks vara fortsatt stark, uppger banken.