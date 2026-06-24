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Arkivbild. (Kamran Jebreili / AP)
Guldpriset

Guldet faller under 4 000 dollar – dollarn och räntan sänke

Av Aron Sigblad
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Guldpriset tar en smäll och faller under nivån 4 000 dollar för första gången sedan november. Det rapporterar flera medier.

Klockan 15.35 föll guldet med över 3 procent till 3 985 dollar per uns, för att därefter återhämta sig något.

Dollarns förstärkning och en ökad tro på stigande räntor sätter käppar i hjulet för det tre år långa rallyt, menar bedömare.

”Den främsta drivkraften bakom guldets senaste nedgång är att förväntningarna på hur räntorna ska utvecklas framåt har förändrats kraftigt”, skriver ING-strategen Ewa Manthey, enligt Bloomberg.

Deutsche Bank lyfter ett varnande finger för utflödena ur så kallade börshandlade fonder som följer guldpriset som underliggande tillgång. Ett ljus i mörkret är däremot att efterfrågan från centralbankshåll, inte minst i Kina, tycks vara fortsatt stark, uppger banken.

Flera storbanker har den senaste veckan sänkt sina prognoser för guldpriset
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”Den starka amerikanska dollarn fortsätter att utgöra en motvind för guldet”
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