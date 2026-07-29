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Morgane Bonichot och meddelandet hon fick mitt i natten. (AP)
KlimathotetSkogsbränderna i Europa

Familjen väcktes av larmet när bränderna närmade sig: ”Evakuera nu”

Av Adam Lindh
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Ett högt pling från telefonen, följt av meddelandet ”evakuera nu”. Det var vad som mötte Morgane Bonichot mitt i natten när hon tvingades lämna sitt hem i Saint-Jean-d’Illac i sydvästra Frankrike tillsammans med sin nioåriga dotter, familjens hund och deras kanin.

De var två av de omkring 220 000 människor som förra veckan tvingades lämna sina hem i den största evakueringen i Europa sedan andra världskriget, rapporterar AP.

Skogsbränderna hade kommit farligt nära. Saint-Jean-d’Illac, som ligger mellan Bordeaux och brandfronten, har klarat sig bättre än många andra orter. Invånarna får dock inte återvända förrän bränderna är under kontroll.

– Det som verkligen gör mig orolig är framtiden. År efter år blir det bara värre. Det här kommer att sluta i en katastrof, säger Bonichot.

Bonichot säger att hon borde ha sett evakueringen komma
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