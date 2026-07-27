Fans lättade efter ny ”Doomsday”-trailer

Marvelfans uttrycker lättnad efter att ha sett den andra trailern till ”Avengers: Doomsday” som visades upp på serietidningskonventet Comic-con i USA i helgen, skriver The Independent.

”Den är 50 miljarder gånger bättre än det de släppte förra veckan”, skrev en person på X.

Den första trailern visades för några dagar sedan och fick mixade reaktioner framför allt för sina till synes oklara och slarviga CGI-effekter, skriver Times of India.

Men under konventet visades en annan trailer för en exklusiv skara fans och efteråt verkar alla tycka samma sak: Varför började Marvel inte med den här i stället?

Filmen har premiär den 16 december och är den första av två delar. Nästan alla karaktärer från Marvels universum finns med, såsom Captain America, Deadpool och Fantastic Four.