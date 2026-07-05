Farage tog emot gåvor från dömd kryptoprofil

Den brittiske ytterhögerledaren Nigel Farage har under flera år tagit emot gåvor från en dömd kryptoinvesterare utan att redovisa dem. Det avslöjar The Sunday Times i en stor granskning.

Den brittiske finansprofilen George Cottrell är dömd för bedrägeribrott i USA. Men under flera år finansierade han stora delar av Reform UK-partiledarens privatliv och verksamhet. Cottrell betalade för Farages sociala medier och säkerhet. Dessutom fick partiledaren bo i ett townhouse nära Buckingham Palace, som bekostades av finansprofilen.

Partiets talesperson bekräftar uppgifterna men hävdar att de gåvor som inte redovisats mottogs innan Farage blev parlamentsledamot 2024. Dessutom menar Reform att man sedan dess har redovisat gåvorna från George Cottrell.

Det är inte första gången som partiledarens ekonomi hamnar i blickfånget. Han har tidigare ifrågasatts för att inte ha redovisat en donation på 65 miljoner kronor från kryptomiljardären Christopher Harborne. Frågan är under utredning.