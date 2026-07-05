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Nigel Farage är partiledare ytterhögerpartiet Reform UK. (Kirsty Wigglesworth /AP/TT / AP)
Politiska läget i Storbritannien

Farage tog emot gåvor från dömd kryptoprofil

Av Alice Hermansson
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Den brittiske ytterhögerledaren Nigel Farage har under flera år tagit emot gåvor från en dömd kryptoinvesterare utan att redovisa dem. Det avslöjar The Sunday Times i en stor granskning.

Den brittiske finansprofilen George Cottrell är dömd för bedrägeribrott i USA. Men under flera år finansierade han stora delar av Reform UK-partiledarens privatliv och verksamhet. Cottrell betalade för Farages sociala medier och säkerhet. Dessutom fick partiledaren bo i ett townhouse nära Buckingham Palace, som bekostades av finansprofilen.

Partiets talesperson bekräftar uppgifterna men hävdar att de gåvor som inte redovisats mottogs innan Farage blev parlamentsledamot 2024. Dessutom menar Reform att man sedan dess har redovisat gåvorna från George Cottrell.

Det är inte första gången som partiledarens ekonomi hamnar i blickfånget. Han har tidigare ifrågasatts för att inte ha redovisat en donation på 65 miljoner kronor från kryptomiljardären Christopher Harborne. Frågan är under utredning.

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www.thetimes.com
Oklart om oredovisade gåvor bryter mot lagen
www.theguardian.com
Reform UK: ”Vi har inte brutit mot lagen”
Reuters  · Ofta betalvägg
 
George Cottrell
Wikipedia (en)
George Cottrell (born 7 October 1993) is a British financier and author. He is a senior adviser, campaigner and fundraiser for Nigel Farage and leads the political consultancy Geostrategy.
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