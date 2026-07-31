Färjestad pudlar – bryter avtalet med Foote

I tisdags presenterade Färjestad Cal Foote som nyförvärv inför den kommande SHL-säsongen. I dag meddelade klubben att den river kontraktet med kanadensaren.

Anledningen till pudlingen är den hårda kritik som riktats mot Färjestad sedan tillkännagivandet. Cal Foote var nämligen en av fem kanadensiska spelare som åtalades – och friades – för ett sexövergrepp på en kvinna i samband med JVM-turneringen 2018.

Flera av lagets sponsorer och Aftonbladets ishockeykrönikör Sanny Lindström har ifrågasatt Färjestads värdegrund. Föreningens ordförande Lars Appelqvist säger nu till NWT att de var medvetna om Footes bakgrund, men att de starka reaktionerna ändå överraskat honom.

– Vi har inte råd att ha fokus på fel saker, säger han.