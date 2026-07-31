ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Cal Foote på väg till rättegång angående brottsmisstankarna i april förra året. (Nicole Osborne / AP)
SHL 26/27

Färjestad pudlar – bryter avtalet med Foote

Av Daniel Persson
Publicerad:

I tisdags presenterade Färjestad Cal Foote som nyförvärv inför den kommande SHL-säsongen. I dag meddelade klubben att den river kontraktet med kanadensaren.

Anledningen till pudlingen är den hårda kritik som riktats mot Färjestad sedan tillkännagivandet. Cal Foote var nämligen en av fem kanadensiska spelare som åtalades – och friades – för ett sexövergrepp på en kvinna i samband med JVM-turneringen 2018.

Flera av lagets sponsorer och Aftonbladets ishockeykrönikör Sanny Lindström har ifrågasatt Färjestads värdegrund. Föreningens ordförande Lars Appelqvist säger nu till NWT att de var medvetna om Footes bakgrund, men att de starka reaktionerna ändå överraskat honom.

– Vi har inte råd att ha fokus på fel saker, säger han.

Värvningen var förankrad i Färjestads styrelse
Nya Wermlands-Tidningen  · Ofta betalvägg
Flera sponsorer har kontaktat Färjestad direkt för att protestera
Sveriges Television
SHL-säsongen inleds den 19 september
Aftonbladet
Färjestads egen kommuniké om det brutna kontraktet
pressmeddelande · www.farjestadbk.se
Annons
Boka turer och aktiviteter på din nästa resmål — sök på GetYourGuide
GetYourGuide
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen