Krönikörer: Färjestads varumärke har skadats

Färjestad är en av Sveriges mest anrika ishockeyklubbar.

Ishockeykrönikörerna sågar Färjestad för klubbens agerande vid värvningen av Cal Foote. Den kontroversielle backen tillhörde bara föreningen i tre dagar, men hans närvaro hann likväl påverka klubbens varumärke, menar Aftonbladets Sanny Lindström.

”Man kan argumentera för hockeymässiga kvaliteter, man kan tala om en andra chans och om människors möjlighet att gå vidare. Men man kan inte blunda för att omvärlden också har ett betydande ord och makt baserat på etik och moral”, skriver han.

Både Lindström och Värmlands Folkblads Johan Ekberg har svårt att förstå hur Färjestad kunnat blunda för Footes förflutna. Men eftersom beslutet var förankrat i alla led, kan ingen enskild pekas ut som ansvarig, konstaterar Johan Ekberg.

Och nu måste sportledningen, med bara dagar kvar till ispremiären, hitta en ny offensiv backetta.

”Ska det fyllas på nu, då ska det vara en med spets. Förslagsvis utan ett kontroversiellt förflutet”, skriver Johan Ekberg.