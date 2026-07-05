Storbritannien: Fartyg attackerat i Röda havet

Ett tankfartyg har attackerats i Röda havet. Det uppger Storbritanniens militär, enligt AP.

Attacken ska ha kommit från Jemen, enligt den brittiska sjöfartsmyndigheten United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO).

Ingen grupp har tagit på sig attacken ännu.

Huthirebellerna har tidigare genomfört attacker mot fartyg längs den viktiga farleden utanför Jemens kust och har hotat att återuppta angreppen, men fram till nu inte gjort det.

Samtidigt har även piratattacker i Adenviken ökat den senaste tiden, enligt AP.