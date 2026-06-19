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Det 135 meter långa containerfartyget. (Jan Langhaug / NTB)
Grundstötningen i Norge

Fartyget missade huset med meter – nu åtalas befälen

Av Adam Lindh
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Snart ett år efter att det 135 meter långa containerfartyget gick på grund bara några meter från ett hus i Norge åtalas nu både kaptenen och styrmannen, rapporterar NRK.

Fartyget, som var på väg mot Orkanger utanför Trondheim, den 22 maj 2025 kom ur kurs och gick på land. Enligt åklagaren ska styrmannen ha somnat när han satt ensam på vakt på bryggan.

Samtidigt var bryggans vaktsystem avstängt. Systemet är utformat för att varna och indikera om fartyget var på väg mot land.

– Åtalet mot båda gäller brott mot sjösäkerhetslagen, närmare bestämt bestämmelserna om säker navigering, säger polisåklagaren Kjetil Bruland Sørensen.

Kaptenen anklagas för att ha tagit med sig nyckeln till vaktsystemet när han gick av sitt skift
NRK
Båda nekar till brott
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