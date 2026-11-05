En marknad i Goma i Demokratiska republiken Kongo 4 november 2026. Landet betalar över 13 procent i ränta på sina lån, enligt Världsbanken.

Utvecklingsländernas samlade skulder steg med 5,5 procent till 9 400 miljarder dollar under 2025, visar en rapport från Världsbanken. De fattigaste ländernas skuldbetalningar har inte varit så stora som de är i dag sedan 1980-talet.

”Tillgången till internationell finansiering har förbättrats, men kostnaden för den har det inte. Höga skulder i de fattigaste länderna hotar att tränga undan nödvändiga investeringar i människor”, skriver banken i rapporten.

De fattigaste länderna betalar i genomsnitt en ränta på 8,2 procent på sina nya lån. Inte sedan 1989 har räntan varit så hög.