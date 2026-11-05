Fattiga länders skuldproblem allt värre – tillbaka på 80-talsnivå
Utvecklingsländernas samlade skulder steg med 5,5 procent till 9 400 miljarder dollar under 2025, visar en rapport från Världsbanken. De fattigaste ländernas skuldbetalningar har inte varit så stora som de är i dag sedan 1980-talet.
”Tillgången till internationell finansiering har förbättrats, men kostnaden för den har det inte. Höga skulder i de fattigaste länderna hotar att tränga undan nödvändiga investeringar i människor”, skriver banken i rapporten.
De fattigaste länderna betalar i genomsnitt en ränta på 8,2 procent på sina nya lån. Inte sedan 1989 har räntan varit så hög.