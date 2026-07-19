Maryams kamp: ”Jag kan knappt mata mitt barn”

Allt fler barn drabbas av undernäring i norra Nigeria till följd av Irankriget. Stängningen av Hormuzsundet har drivit upp priserna på allt från bensin till mat och förvärrat den redan svåra situationen.

Maryam Aminus dotter, som är ett och ett halvt år gammal, behandlades för undernäring i februari. I april behövde hon vård igen. Aminu berättar att hon knappt har råd att ge sitt barn mat, än mindre näringsrik sådan.

– När hon diagnostiserades för andra gången blev jag både ledsen och arg, även om jag hade anat det. Tiderna är svåra och vi har inte alltid mat, säger hon till AP.

Samtidigt har hennes man förlorat sitt arbete som taxichaufför till följd av de stigande bränslepriserna.