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Barn som lider av akut undernäring får behandling på ett sjukhus i Sokoto i nordvästra Nigeria den 16 juli. (SA /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenGlobala fattigdomen

Irankriget driver barn i Nigeria in i undernäring

Av Adam Lindh
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Sedan Irankriget inleddes i slutet av februari har situationen för redan utsatta familjer i de norra delarna av Nigeria försämrats, rapporterar AP.

Kriget har förvärrat livsmedelsförsörjningen för miljontals människor i en av världens fattigaste regioner.

Särskilt utsatta är barn, och allt fler drabbas av undernäring.

Om kriget fortsätter riskerar uppemot 23,4 miljoner ytterligare barn att hamna i monetär fattigdom.

Stängningen av Hormuzsundet har lett till stigande oljepriser världen över och drivit upp kostnaderna för allt från bensin till mat och gödningsmedel. Det hotar den kommande odlingssäsongen och förvärrar situationen för jordbrukssamhällena i norra Nigeria.

– Ju längre konflikten pågår, desto allvarligare blir konsekvenserna, säger Unicefs chef Catherine Russell till AP.

Maryam Aminus dotter har behövt behandlas för undernäring två gånger på två månader
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