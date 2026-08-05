Globala fattigdomen • Omni förklarar
Så kan hungern i världen utrotas – Sydamerika är redan på väg
Sydamerika kan vara på väg att utrota hunger. Det är den region i världen där utvecklingen åt rätt håll går snabbast.
Få ut ännu mer av Omni – skaffa Omni Mer
- Förklaring & fördjupning
- Gå förbi betalväggar
- Annonsfri upplevelse
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen