ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Globala fattigdomenOmni förklarar

Så kan hungern i världen utrotas – Sydamerika är redan på väg

Arkivbild: En pojke får mat i en brasiliansk favela. (Silvia Izquierdo / AP)

Sydamerika kan vara på väg att utrota hunger. Det är den region i världen där utvecklingen åt rätt håll går snabbast.

Få ut ännu mer av Omni – skaffa Omni Mer

  • Förklaring & fördjupning
  • Gå förbi betalväggar
  • Annonsfri upplevelse
Bli medlem
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen