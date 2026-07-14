Fed-chefen: Kommer inte att vika mig för påtryckningar

Federal Reserve-chefen Kevin Warsh och president Donald Trump i maj i år.

USA:s nye centralbankschef Kevin Warsh kommer inte att vika ner sig för eventuella påtryckningar från president Donald Trump. Det svarade Federal Reserve-ordföranden vid en utfrågning i representanthusets finansutskott på tisdagen, rapporterar Reuters.

– Om jag personligen blir föremål för det skulle jag fortsätta göra mitt jobb, sa Warsh till ledamöterna.

Om det finns någon politik inom centralbankens fyra väggar är målet att göra oss av med den, tillade han.

Donald Trump hotade upprepade gånger med att sparka företrädaren Jerome Powell, som han ansåg borde sänka räntorna.