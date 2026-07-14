ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Federal Reserve-chefen Kevin Warsh och president Donald Trump i maj i år. (Alex Brandon /AP/TT / AP)
Fed vs inflationen

Fed-chefen: Kommer inte att vika mig för påtryckningar

Av Andreas Victorzon
Publicerad:

USA:s nye centralbankschef Kevin Warsh kommer inte att vika ner sig för eventuella påtryckningar från president Donald Trump. Det svarade Federal Reserve-ordföranden vid en utfrågning i representanthusets finansutskott på tisdagen, rapporterar Reuters.

– Om jag personligen blir föremål för det skulle jag fortsätta göra mitt jobb, sa Warsh till ledamöterna.

Om det finns någon politik inom centralbankens fyra väggar är målet att göra oss av med den, tillade han.

Donald Trump hotade upprepade gånger med att sparka företrädaren Jerome Powell, som han ansåg borde sänka räntorna.

Trump försökte också avsätta Fed-ledamoten Lisa Cook
Reuters  · Ofta betalvägg
Warsh lovade att uppnå prisstabilitet
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Fed-chefen liknar inflationen vid en skatt för amerikanska folket
CNBC
Annons
Betalar du rätt pris för ditt bredband? Se aktuella priser på din adress
Bredbandsval

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Fed vs inflationenKevin WarshDonald TrumpFederal ReserveJerome PowellTrump vs Fed