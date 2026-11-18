Nästan alla ledamöter i Federal Reserve anser att det sannolikt behövs fler räntehöjningar för att dämpa inflationen. Det framgår av protokollet från det senaste räntemötet, där USA:s centralbank beslutade att lämna styrräntan oförändrad i spannet 3,75–4,00 procent.

Fed-ledamöterna oroas också över den snabbt växande skuldsättningen i AI-sektorn och komplicerade finansieringsupplägg mellan bolagen. Det kan ”förstärka förlusterna om AI-investeringarna inte ger den avkastning som förväntas”, skriver Fed.

Centralbanken räknar samtidigt med att inflationen sjunker kraftigt nästa år, när energipriserna dämpas och inflationseffekterna från Trumps tullar, den geopolitiska oron och AI-boomen börjar klinga av.