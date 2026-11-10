Högre inflation än förväntat i USA fick amerikanska räntor att stiga i den snabbaste takten sedan april 2025, skriver Bloomberg. Räntan på tvååriga obligationer steg med 0,18 procentenheter till 4,74 procent.

Marknaden räknar nu med att den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, kommer att höja styrräntan med 0,25 procentenheter i december, för att kyla av ekonomin.

Fed-guvernören Christopher Waller varnade till och med för att det kan bli nödvändigt att höja räntan med en halv procentenhet.