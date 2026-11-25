Inflationen i USA har legat över Feds mål på 2 procent i fem och ett halvt år.

USA:s ekonomi växte i den snabbaste takten på tre år under tredje kvartalet, men i oktober stannade hushållens konsumtion av. Amerikanerna spenderade 0,3 procent mer än i september, men priserna steg lika mycket, rapporterar Bloomberg.

Samtidigt ökade företagens investeringar i den snabbaste takten sedan 2020. Datacenter och elproduktion stod för en stor del av ökningen i infrastrukturinvesteringarna.

– Barnfamiljer håller koll på sin budget och tänker noga på vad de lägger pengarna på, sa detaljhandelsjätten Targets chef Cara Sylvester, enligt Bloomberg.

Dyrare energi efter attackerna mot Iran, USA:s tullar och AI-boomen har bidragit till prisökningarna, skriver CNBC.

Investerare räknar med att Fed höjer räntan i december och igen i början av nästa år, enligt CNBC. Dyrare lån kan bromsa hushållens konsumtion ytterligare.