Federala agenter använder rasistiskt språk internt

ICE-agenter under en protest mot myndigheten i New Jersey i maj.

Medlemmar av migrationspolisen ICE använder rasistiska och nedlåtande termer när de pratar med varandra om människor med latinamerikansk bakgrund, rapporterar LA Times.

Tidningen har tagit del av material som har offentliggjorts i samband med ett rättsligt försök att stoppa migrationspolisens kampanjer i Kalifornien.

”Bara skicka oss varthelst det finns ’tonks’ så kör vi,” säger en agent i ett av meddelandena. Tonk är en nedlåtande term för latinamerikan, som anses syfta på det hur det låter när polisen slår en migrant i huvudet med en ficklampa.

– Rasismen är väldigt utbredd och utgör grunden för hela myndighetens arbete, säger Mayra Joachín, jurist på civilrättsorganisationen ACLU, som driver rättsprocessen mot ICE.