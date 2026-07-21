ICE-insatserna • Omni förklarar
ICE dödade deras pappa – nu kräver Mexiko USA på svar
Mexiko har tappat tålamodet med den amerikanska migrationspolisen ICE. 17 mexikanska medborgare har dött sedan Donald Trump kom tillbaka till Vita huset.
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