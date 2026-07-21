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ICE dödade deras pappa – nu kräver Mexiko USA på svar

Ronaldo Salgado med sin bror Lorenzo, till vänster, under en presskonferens dagen efter att deras pappa sköts av ICE. (David J. Phillip /AP/TT)

Mexiko har tappat tålamodet med den amerikanska migrationspolisen ICE. 17 mexikanska medborgare har dött sedan Donald Trump kom tillbaka till Vita huset.

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