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Demonstranter och ICE-ageneter under en protest i New Jersey i maj. (Andres Kudacki /AP/TT / AP)
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ICE lägger miljoner på att spåra kritiker på nätet

Av Tor Gasslander
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Den amerikanska migrationspolisen ICE lägger varje månad miljontals dollar på att spåra och försöka åtala människor som uttrycker kritik mot myndighetens verksamhet på nätet. Det rapporterar Wall Street Journal.

Människor som uttryckt sig negativt eller förklenande om myndigheten har också i flera fall sökts upp av agenter utan att någon rättsprocess inletts.

– De sa åt mig att aldrig skriva så igen, berättar en kvinna som liknat agenterna vid nazister.

Enligt ett uttalande från myndigheten DHS handlar arbetet om att förebygga hot mot ICE:s personal.

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