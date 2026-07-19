Efter dödsskjutningarna – Trumps ”gränstsar” öppnar för kroppskameror

Efter två dödsskjutningar i juli öppnar nu Donald Trumps ”gränstsar” Tom Homan för att utrusta ICE-agenter med kroppskameror. Det säger han i en intervju med CBS.

– Jag tror att kroppskameror är rätt väg att gå. De kan ge allmänheten en bättre bild av vad agenterna ser när de ingriper, säger Homan.

Den 7 juli sköts 52-årige Lorenzo Salgado Araujo, som levt i USA i flera decennier, ihjäl i Texas. Bara några dagar senare dödades 26-årige Johan Sebastián Durán Guerrero i Maine. I båda fallen saknade ICE-agenterna kroppskameror.

I båda fallen var de dödade inte måltavlor för ICE:s insatser, vilket har väckt stor ilska och protester.