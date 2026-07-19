ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Polis i Houston den 7 juli där Lorenzo Salgado Araujo sköts ihjäl. (Jacob Lujan /AP/TT / AP)
Trumps USAICE-insatserna

Efter dödsskjutningarna – Trumps ”gränstsar” öppnar för kroppskameror

Av Adam Lindh
Publicerad:

Efter två dödsskjutningar i juli öppnar nu Donald Trumps ”gränstsar” Tom Homan för att utrusta ICE-agenter med kroppskameror. Det säger han i en intervju med CBS.

– Jag tror att kroppskameror är rätt väg att gå. De kan ge allmänheten en bättre bild av vad agenterna ser när de ingriper, säger Homan.

Den 7 juli sköts 52-årige Lorenzo Salgado Araujo, som levt i USA i flera decennier, ihjäl i Texas. Bara några dagar senare dödades 26-årige Johan Sebastián Durán Guerrero i Maine. I båda fallen saknade ICE-agenterna kroppskameror.

I båda fallen var de dödade inte måltavlor för ICE:s insatser, vilket har väckt stor ilska och protester.

Kroppskameror var en av de frågor som bidrog till låsningarna kring finansieringen av departementet för inrikes säkerhet tidigare i år
CBS News
Lorenzo Salgado sköts när ICE misstänkte att två migranter befann sig i bilen han körde (9 juli)
NY Times  · Ofta betalvägg
Johan Sebastián dödades när en ICE-agent kände sig hotad, men ICE har inte gett någon förklaring till varför agenten kände sig hotad (14 juli)
BBC
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Trumps USAICE-insatsernaUSANordamerika