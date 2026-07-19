Efter dödsskjutningarna – Trumps ”gränstsar” öppnar för kroppskameror
Efter två dödsskjutningar i juli öppnar nu Donald Trumps ”gränstsar” Tom Homan för att utrusta ICE-agenter med kroppskameror. Det säger han i en intervju med CBS.
– Jag tror att kroppskameror är rätt väg att gå. De kan ge allmänheten en bättre bild av vad agenterna ser när de ingriper, säger Homan.
Den 7 juli sköts 52-årige Lorenzo Salgado Araujo, som levt i USA i flera decennier, ihjäl i Texas. Bara några dagar senare dödades 26-årige Johan Sebastián Durán Guerrero i Maine. I båda fallen saknade ICE-agenterna kroppskameror.
I båda fallen var de dödade inte måltavlor för ICE:s insatser, vilket har väckt stor ilska och protester.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen