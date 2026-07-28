Fem döda spädbarn hittade i kartonger i Frankrike

Just nu

Fem döda spädbarn har hittats i kartonger hemma hos ett par i kommunen Orange i södra Frankrike, uppger källor för Le Figaro.

Polisen genomsökte fastigheten efter att maken i paret slagit larm, enligt ICI.

En utredning har inletts, men det är ännu oklart om någon är misstänkt och i så fall för vilket brott.