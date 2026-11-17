Fester och förolämpningar – så var kulturen på Nvidia
Den tidigare Nvidia-chefen Jensen Huang var känd för att vara krävande och svår att ha att göra med. Under möten ska han ha skällt ut medarbetare och kallat deras idéer för dumma,…
The Wall Street Journal
Put-Downs, Parties and a ‘Royal Family’: The Culture Inside Jensen Huang’s Nvidia
The longtime Nvidia boss was known for being deman…
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