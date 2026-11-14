Programledaren och komikern Noel Fielding är ”förskräckt och djupt oroad” efter att ha fått reda på anklagelserna mot branschkollegan Russell Brand, skriver The Independent.

Duon syntes ofta tillsammans i början av 2000-talet. Brand dömdes nyligen till tio års fängelse för våldtäkt och sexuellt ofredande. I samband med domen spreds ett klipp från 2007, där Fielding skämtar om våldtäkt när de båda beskrivs som ”ökända kvinnotjusare”.

– Hur vågar ni? Vi är inte våldtäktsmän, svarade Fielding.

”När jag såg tillbaka på några av skämten jag sa tillsammans med honom blev jag förskräckt. De var hemska och olämpliga, och jag ångrar det verkligen”, säger han enligt The Independent.

Fielding menar att relationen var professionell och inte personlig, samt att de inte har haft kontakt på flera år, skriver The Guardian.