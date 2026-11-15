Skådespelaren Russell Brand, som nyligen dömdes till över tio år i fängelse för ett fall av våldtäkt och flera fall av sexuella övergrepp, har flyttats till ett fängelse med låg säkerhet. Det rapporterar brittiska medier.

Det rör sig om fängelset HMP Littlehey, som bara internerar sexbrottslingar. Tidigare har Brand suttit på fängelset HMP Wandsworth.

Enligt The Sun, som var först att rapportera, kan Brand bland annat ta del av kurser i yoga, snickeri och origami samt spela fotboll, sjunga i kör eller besöka något av anläggningens två gym.