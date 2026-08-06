Filip och Fredrik pausar podd efter Linda Hammars död
Det blir inget avsnitt av Filip Hammars och Fredrik Wikingssons podcast i veckan, uppger Wikingsson på Instagram. Orsaken är att Hammars syster Linda gick bort tidigare i veckan.
”Den här veckan låter vi podden vila”, skriver Wikingsson i en story tillsammans med en bild på syskonen Hammar.
Linda Hammar blev känd genom tv-serien ”I en annan del av Köping”, som följde henne och flera andra personer som bodde på ett LSS-boende. Hon blev 53 år gammal.
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