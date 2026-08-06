ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Till vänster: Fredrik Wikingsson och Filip Hammar fotograferade i mars 2018. Till höger: Wikingssons story på Instagram. (Claudio Bresciani/TT, Skärmdump från Instagram)
Linda Hammar 1972–2026

Filip och Fredrik pausar podd efter Linda Hammars död

Av Felix Ruiz Wedjesjö
Publicerad:

Det blir inget avsnitt av Filip Hammars och Fredrik Wikingssons podcast i veckan, uppger Wikingsson på Instagram. Orsaken är att Hammars syster Linda gick bort tidigare i veckan.

”Den här veckan låter vi podden vila”, skriver Wikingsson i en story tillsammans med en bild på syskonen Hammar.

Linda Hammar blev känd genom tv-serien ”I en annan del av Köping”, som följde henne och flera andra personer som bodde på ett LSS-boende. Hon blev 53 år gammal.

Podcasten brukar komma ut en gång i veckan
Expressen
Linda Hammar gick bort i måndags
Expressen
Rickard Olsson: ”Världen förlorade väldigt mycket kärlek när Linda gick bort”
Aftonbladet
Annons
Euroflorist Summer Sale: upp till 40% på utvalda buketter, leverans samma dag
Euroflorist
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen