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Linda Hammar och Rickard Olsson under Kristallen-galan i Globen 2009. (Henrik Montgomery/TT)
Linda Hammar 1972–2026

Rickard Olsson: ”Vi tyckte verkligen om varandra”

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Efter beskedet om tv-profilen Linda Hammars död hyllas hon nu på flera håll.

I en krönika i DN skriver Åsa Beckman om hur Hammars deltagande i ”En annan del av Köping” öppnade dörren till en värld ”som för många varit sluten”.

”Mycket i vår tid går åt fel håll, men Linda Hammar var med och skapade ett rikare och mänskligare samhälle”, skriver Beckman.

Programledaren Rickard Olsson var Hammars stora idol. Till Aftonbladet framhåller han att de två ”verkligen tyckte om varandra”.

– Världen förlorade väldigt mycket kärlek när Linda gick bort, säger Olsson.

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