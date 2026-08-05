Tv-profilen Linda Hammar är död – blev 53 år
Linda Hammar, känd från tv-programmet ”I en annan del av Köping”, är död. Det skriver hennes bror, regissören och journalisten Filip Hammar, på Instagram.
”Jag var vid hennes sida när hon tog sitt sista andetag. Jag hoppas hon kände vår gränslösa kärlek”.
Hon diagnostiserades med cancer för ett par år sedan, men var positiv trots sjukdomsbeskedet, skriver han.
Linda Hammar blev 53 år gammal.
bakgrund
Linda Hammar
Wikipedia (sv)
Linda Larsdotter Hammar, född 19 november 1972 i Köping, Västmanland, död 3 augusti 2026 i Köping, var en svensk TV-personlighet.
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