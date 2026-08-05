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Linda Hammar tillsammans med sin fästman Lars-Åke Fransson, som avled 2022. (Janerik Henriksson/TT / TT Nyhetsbyrån)
Nöje & kultur

Tv-profilen Linda Hammar är död – blev 53 år

Av Hannah Gustafsson
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Linda Hammar, känd från tv-programmet ”I en annan del av Köping”, är död. Det skriver hennes bror, regissören och journalisten Filip Hammar, på Instagram.

”Jag var vid hennes sida när hon tog sitt sista andetag. Jag hoppas hon kände vår gränslösa kärlek”.

Hon diagnostiserades med cancer för ett par år sedan, men var positiv trots sjukdomsbeskedet, skriver han.

Linda Hammar blev 53 år gammal.

Filip Hammars Instagram
www.instagram.com
”I en annan del av Köping” började sändas 2007 och fick fyra säsonger
Aftonbladet
Linda Hammar dog på sjukhus under måndagen, skriver hennes bror
Expressen
bakgrund
 
Linda Hammar
Wikipedia (sv)
Linda Larsdotter Hammar, född 19 november 1972 i Köping, Västmanland, död 3 augusti 2026 i Köping, var en svensk TV-personlighet.
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