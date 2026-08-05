Tv-profilen Linda Hammar är död – blev 53 år

Linda Hammar tillsammans med sin fästman Lars-Åke Fransson, som avled 2022.

Linda Hammar, känd från tv-programmet ”I en annan del av Köping”, är död. Det skriver hennes bror, regissören och journalisten Filip Hammar, på Instagram.

”Jag var vid hennes sida när hon tog sitt sista andetag. Jag hoppas hon kände vår gränslösa kärlek”.

Hon diagnostiserades med cancer för ett par år sedan, men var positiv trots sjukdomsbeskedet, skriver han.

Linda Hammar blev 53 år gammal.