Finland tillåter försäljning av alkohol på söndagar

Framöver kommer det att gå att köpa alkohol på söndagar i Finland, rapporterar Ilta-Sanomat.

Den nya alkohollagen röstades igenom på tisdagen. Därmed får det statliga bolaget Alko, som har lagstadgat monopol på försäljning av sprit, vin samt öl och cider med en alkoholhalt över åtta procent, möjlighet att hålla öppet även på söndagar. Det blir dock inget krav.

Alko kommer också att få erbjuda hemleveranser på söndagar.

Lättade alkoholregler har varit ett av den finska regeringens vallöften. Förslaget lades fram redan 2024, men har sedan dess varit föremål för långa debatter och kritik från experter som varnar för att förändringarna kan leda till ökad alkoholkonsumtion, skriver AFP.