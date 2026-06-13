Firande vid Kennedy Center när Trumps namn tas bort

Människor har samlats utanför Kennedy Center i Washington DC för att se på när Donald Trumps namn plockas ner från kulturhusets fasad, rapporterar amerikanska medier.

I slutet av maj kom beskedet att presidentens beslut att döpa anrika Kennedy Center efter sig själv bröt mot lagen. Det är bara kongressen som får byta namnet.

En folksamling har väntat i timmar på att få se skylten med Trumps namn tas ner. Enligt AP har det ibland brutit ut spontant hurrande och skanderande om att ”ta ner skylten” i samband med att byggställningarna rests. Samtidigt har arbetet försenats av starka vindar.