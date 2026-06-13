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Människor utanför Kennedy Center. (Cliff Owen /AP/TT)
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Firande vid Kennedy Center när Trumps namn tas bort

Av Ebba Örn
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Människor har samlats utanför Kennedy Center i Washington DC för att se på när Donald Trumps namn plockas ner från kulturhusets fasad, rapporterar amerikanska medier.

I slutet av maj kom beskedet att presidentens beslut att döpa anrika Kennedy Center efter sig själv bröt mot lagen. Det är bara kongressen som får byta namnet.

En folksamling har väntat i timmar på att få se skylten med Trumps namn tas ner. Enligt AP har det ibland brutit ut spontant hurrande och skanderande om att ”ta ner skylten” i samband med att byggställningarna rests. Samtidigt har arbetet försenats av starka vindar.

Trump försökte överklaga beslutet men fick nej
www.npr.org
Bara kongressen får byta namn på byggnaden, enligt domstol
TT
Ska vara nedplockad till småtimmarna, lokal tid
AP  · Ofta betalvägg
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