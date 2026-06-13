Vita huset försökte stoppa nedmonteringen i sista stund

Donald Trumps namn har plockats bort från fasaden på Kennedy Center i Washington DC, rapporterar flera amerikanska medier. Bakgrunden är en federal dom från förra månaden som slog fast att namnbytet är olagligt.

Enligt CBS ska Trumpadministrationen ha försökt stoppa beslutet i sista stund genom att överklaga domen, enligt handlingar från domstolen. Vita huset hotade samtidigt med att dra in allt finansiellt stöd till centret med omedelbar verkan.

Trots överklagandet visar bilder att byggställningar har satts upp och att bokstäverna har börjat monteras ner.

Byggnaden är en av USA:s främsta kulturinstitutioner och fungerar även som ett minnesmärke över president John F. Kennedy. Tidigare i år röstade styrelsen, som var tillsatt av Trump, för att byggnaden skulle heta Trump-Kennedy Center.