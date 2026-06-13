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Byggarbetare monterar ner Trumps namn. (Cliff Owen /AP/TT / AP)
Trumps USANamnbytena

Vita huset försökte stoppa nedmonteringen i sista stund

Av Alice Hermansson
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Donald Trumps namn har plockats bort från fasaden på Kennedy Center i Washington DC, rapporterar flera amerikanska medier. Bakgrunden är en federal dom från förra månaden som slog fast att namnbytet är olagligt.

Enligt CBS ska Trumpadministrationen ha försökt stoppa beslutet i sista stund genom att överklaga domen, enligt handlingar från domstolen. Vita huset hotade samtidigt med att dra in allt finansiellt stöd till centret med omedelbar verkan.

Trots överklagandet visar bilder att byggställningar har satts upp och att bokstäverna har börjat monteras ner.

Byggnaden är en av USA:s främsta kulturinstitutioner och fungerar även som ett minnesmärke över president John F. Kennedy. Tidigare i år röstade styrelsen, som var tillsatt av Trump, för att byggnaden skulle heta Trump-Kennedy Center.

Endast kongressen har tillåtelse att byta namn
CBS News
Åskådare jublade när namnet plockades bort
BBC
Tog 30 minuter att montera ner bokstäverna
www.theguardian.com
 
John F. Kennedy Center for the Performing Arts
Wikipedia (sv)
John F. Kennedy Center for the Performing Arts eller The Kennedy Center är ett kulturcenter för scenkonst vid Potomacfloden i Washington, DC, USA. Centret är designat av arkitekten Edward Durrell Stone och invigdes 1971 till minne av USA:s 35:e president John F. Kennedy. Armaturerna är designade av Carl Fagerlund och tillverkade på Orrefors Glasbruk.
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