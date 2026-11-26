Fiskare i vattnet utanför Island – stort pådrag
En stor räddningsinsats har pågått utanför Island i natt efter att 17 personer hamnat i vattnet under onsdagskvällen. Det skriver isländska medier.
Samtliga befann sig ombord på ett fiskefartyg som hamnade i sjönöd. Insatsen pågick i ungefär två timmar och besättningen har nu plockats upp ur vattnet. Skadeläget är oklart.
Fartyget har Raufarhöfn som hemmahamn
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