Andelen allvarliga bristningar och stora blödningar vid förlossning har ökat något de senaste fyra åren. Det visar en ny rapport från Sveriges kommuner och regioner (SKR), rapporterar GP.

Vad detta beror på är inte fastställt, men en tänkbar förklaring är att antalet högriskgraviditeter blivit fler i och med att kvinnor föder barn högre upp i åldrarna, enligt SKR:s Kajsa Jansson, som är ansvarig för rapporten. Mätmetoderna har också blivit bättre vilket kan ha haft effekt på siffrorna.

Årets graviditetsenkät har besvarats av över 100 000 svenska kvinnor. Många nyblivna mammor uppger att de är nöjda med sin förlossning, enligt rapporten, men en del påpekar att de hade velat ha fler uppföljningar och bättre stöd av eftervården.