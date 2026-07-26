Dubbelt så hög risk att barnet dör vid hemförlossning

Risken att barnet dör är mer än dubbelt så hög vid förlossningar i hemmet jämfört med de som sker på sjukhus, visar en rapport från Sahlgrenska sjukhuset enligt GP. Det gäller trots att kvinnor som föder hemma är friskare än genomsnittet.

Förlossningsläkaren Ylva Carlsson som arbetat med rapporten påpekar att dödsfall är mycket ovanliga i Sverige, men att förlossningar aldrig är helt riskfria.

– Det kan alltid hända akuta saker som inte går att förutse. Då finns risken att det tar lång tid att få hjälp av personer med rätt kompetens och det kan bli avgörande.