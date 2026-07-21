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Nyfödd. (Susanna Persson Öste/TT)
Läget i förlossningsvården

Fler tackar nej till viktig spruta för nyfödda

Av Emma Hedlin
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Allt fler föräldrar tackar nej till att ge sina nyfödda barn en spruta med K-vitamin, skriver TT och hänvisar till en svensk studie publicerad i tidskriften Jama Pediatrics.

I Sverige är det rutin att ge K-vitamin till nyfödda. Det gör så att blodet kan levra sig och skyddar barnet från allvarliga blödningar.

Eleni Simatou, doktorand och en av forskarna bakom studien, är oroad över utvecklingen. Hon tror att föräldrar tackar nej för att de är rädda för biverkningar eller att det ska göra ont på bebisen.

Vården måste fortsätta informera föräldrar om nyttan med K-vitamin och riskerna med att tacka nej, säger Simatou.

Andelen som inte får sprutan är fortfarande låg – men ökar
TT
Ta del av studien här
jamanetwork.com
K-vitamin är nödvändigt för att blodet ska kunna levra sig
www.1177.se
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