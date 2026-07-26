Läget i förlossningsvården • Omni förklarar
Valfrihet eller ökad risk? Därför skapar ”birth center” debatt
Ett dödsfall på ett ”birth center” i Göteborg har blåst liv i debatten om alternativa förlossningar.
Förespråkarna lyfter fram ökad valfrihet medan kritikerna varnar för patientsäkerheten.
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