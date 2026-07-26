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Läget i förlossningsvårdenOmni förklarar

Valfrihet eller ökad risk? Därför skapar ”birth center” debatt

En nyfödd bebis. (Christine Olsson/TT)

Ett dödsfall på ett ”birth center” i Göteborg har blåst liv i debatten om alternativa förlossningar.

Förespråkarna lyfter fram ökad valfrihet medan kritikerna varnar för patientsäkerheten.

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