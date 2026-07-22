Ledare sågar rödgrön satsning på ”birth centers”

Onsdagens ledarsidor bjuder på vitt skilda ämnen. Expressens liberala huvudledare tar avstamp i att ett ”birth center” i Göteborg Ivo-anmälts efter att ett barn dött under förlossningen.

Ledaren är starkt kritisk till trenden att erbjuda ”naturliga” förlossningar utanför sjukhus, som medför risker särskilt för förstföderskor. Särskilt svingas det mot politikerna i Uppsala där de rödgröna beslutat att öppna ett ”birth center” och erbjuda hemförlossningar.

”Det är ett ytterst ansvarslöst vägval”, står det i ledaren.

Sydsvenskans oberoende liberala huvudledare tar i stället fasta på att Tidöpartierna vill se över fribeloppet för studenter – det vill säga hur mycket pengar man får tjäna samtidigt som man tar studielån.

Enligt ledaren är det ”på tiden” att en sådan utredning tillsätts.

”Även om de flesta inte når upp till fribeloppsgränsen skickar den helt fel signaler – den som vill arbeta straffas.”