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Illustrationsbild. En nyfödd bebis i hemmet. (Jessica Gow / TT)
Läget i förlossningsvården

Ledare sågar rödgrön satsning på ”birth centers”

Av Emma Hedlin
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Onsdagens ledarsidor bjuder på vitt skilda ämnen. Expressens liberala huvudledare tar avstamp i att ett ”birth center” i Göteborg Ivo-anmälts efter att ett barn dött under förlossningen.

Ledaren är starkt kritisk till trenden att erbjuda ”naturliga” förlossningar utanför sjukhus, som medför risker särskilt för förstföderskor. Särskilt svingas det mot politikerna i Uppsala där de rödgröna beslutat att öppna ett ”birth center” och erbjuda hemförlossningar.

”Det är ett ytterst ansvarslöst vägval”, står det i ledaren.

Sydsvenskans oberoende liberala huvudledare tar i stället fasta på att Tidöpartierna vill se över fribeloppet för studenter – det vill säga hur mycket pengar man får tjäna samtidigt som man tar studielån.

Enligt ledaren är det ”på tiden” att en sådan utredning tillsätts.

”Även om de flesta inte når upp till fribeloppsgränsen skickar den helt fel signaler – den som vill arbeta straffas.”

Aftonbladet (oberoende socialdemokratisk):

Markus Alexandersson: Tidöavtalet handlar ju om svenskhet Dousa
ledare · Aftonbladet

Dagens Nyheter (oberoende liberal):

Tänk en gång till innan barnfängelser stressas igenom
ledare · Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg

Dagens Industri (obunden borgerlig):

Tobias Wikström: Rimligt pröva nya vägar för tunga investeringar
ledare · Dagens Industri  · Ofta betalvägg

Expressen (liberal):

Hellre världens bästa tråk-vård än farliga trender
ledare · Expressen

Göteborgs-Posten (liberal):

Theodor Coppen: Generationskonflikten som formar Sverige i det tysta
ledare · Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg

Svenska Dagbladet (obunden moderat):

Erik Thyselius: Rymdkapplöpningen angår oss alla
ledare · Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg

Sydsvenskan (oberoende liberal):

Äntligen gör regeringen upp med det mossiga fribeloppet
ledare · Sydsvenskan  · Ofta betalvägg

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Omnis ledarsvep utgår från de största ledarsidorna i Sverige. Urvalet varierar dagligen.

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