Allt fler som lyckas fly Nordkoreas hårda regim kommer från landets elit, skriver forskaren Jieun Baek i Foreign Affairs. Högt uppsatta tjänstemän nära diktatorn Kim Jong-Un lever…

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