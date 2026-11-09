”Fler ur eliten flyr – tyder på missnöje i Nordkorea”
Allt fler som lyckas fly Nordkoreas hårda regim kommer från landets elit, skriver forskaren Jieun Baek i Foreign Affairs. Högt uppsatta tjänstemän nära diktatorn Kim Jong-Un lever…
Foreign Affairs
North Korea’s Enemies Within
How Long Will Elites Stay Loyal to Kim Jong Un?
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