Flera döda i kraftigt monsunregn i Indien
Minst 19 personer har dött i översvämningar och störtfloder under söndagen som orsakats av kraftiga monsunregn i Indien, rapporterar AFP.
Åtta personer dog i delstaten Nagaland i nordöstra Indien, medan elva miste livet i Jammu och Kashmir.
– Vi har hittills återfunnit fyra av de åtta kropparna, och räddningsarbetet pågår fortfarande, säger Wennyei Konyak, distriktschef i Mon-distriktet i Nagaland, till AFP.
Minst 15 personer har också skadats.
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