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Monsunregn i Mumbai tidigare i veckan. (Rafiq Maqbool /AP/TT / AP)
Utrikes

Flera döda i kraftigt monsunregn i Indien

Av Adam Lindh
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Minst 19 personer har dött i översvämningar och störtfloder under söndagen som orsakats av kraftiga monsunregn i Indien, rapporterar AFP.

Åtta personer dog i delstaten Nagaland i nordöstra Indien, medan elva miste livet i Jammu och Kashmir.

– Vi har hittills återfunnit fyra av de åtta kropparna, och räddningsarbetet pågår fortfarande, säger Wennyei Konyak, distriktschef i Mon-distriktet i Nagaland, till AFP.

Minst 15 personer har också skadats.

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TT
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