Flera döda i kraftigt monsunregn i Indien

Monsunregn i Mumbai tidigare i veckan.

Minst 19 personer har dött i översvämningar och störtfloder under söndagen som orsakats av kraftiga monsunregn i Indien, rapporterar AFP.

Åtta personer dog i delstaten Nagaland i nordöstra Indien, medan elva miste livet i Jammu och Kashmir.

– Vi har hittills återfunnit fyra av de åtta kropparna, och räddningsarbetet pågår fortfarande, säger Wennyei Konyak, distriktschef i Mon-distriktet i Nagaland, till AFP.

Minst 15 personer har också skadats.