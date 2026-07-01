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Flera döda i lägenhetsbrand i Antwerpen

Av Alice Hermansson
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Flera personer är döda och allvarligt skadade efter att en brand brutit ut i ett tiovåningshus i belgiska Antwerpen, rapporterar Gazet van Antwerpen. Videor och bilder från branden visar hur svart tjock rök kommer från byggnaden.

– Jag såg själv människor återupplivas, människor som bars ut livlösa, säger ett vittne till Gazet van Antwerpen.

Brand bröt ut i stadsdelen  Linkeroever på förmiddagen och vid 13-tiden uppges den vara under kontroll.

Det är oklart hur branden uppstod men enligt räddningstjänsten startade den på åttonde våningen. Polisen uppger att över 200 personer bor i kvarteret.

Rapporterar direkt om branden (franska)
live · www.gva.be
Vittne berättar: ”Såg människor återupplivas”
TT
Boende räddades från sin balkong
BBC
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