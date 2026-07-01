Flera döda i lägenhetsbrand i Antwerpen

Flera personer är döda och allvarligt skadade efter att en brand brutit ut i ett tiovåningshus i belgiska Antwerpen, rapporterar Gazet van Antwerpen. Videor och bilder från branden visar hur svart tjock rök kommer från byggnaden.

– Jag såg själv människor återupplivas, människor som bars ut livlösa, säger ett vittne till Gazet van Antwerpen.

Brand bröt ut i stadsdelen Linkeroever på förmiddagen och vid 13-tiden uppges den vara under kontroll.

Det är oklart hur branden uppstod men enligt räddningstjänsten startade den på åttonde våningen. Polisen uppger att över 200 personer bor i kvarteret.