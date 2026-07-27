Tre skadade i knivdåd i Paris – man gripen

Tre kvinnor har skadats i ett knivdåd i Paris vid lunchtid på måndagen, rapporterar franska medier.

Offren fördes till sjukhus med ambulans. Enligt BFM TV:s uppgifter är kvinnornas liv inte i fara, men två av dem uppges vara allvarligt skadade.

En man med två knivar kunde gripas på platsen av en polis i området, enligt BFM TV. Inrikesminister Laurent Nuñez säger att gärningsmannen gjorde flera ”osammanhängande uttalanden” vid gripandet. Enligt Le Parisien rör det sig om en 31-åring ”som av allt att döma lider av psykiska problem”.

Attacken skedde vid Place de Clichy som ligger i utkanten av det populära turistområdet Montmartre.