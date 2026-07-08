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Flera skadade i skoldåd i Tyskland
Fyra personer har skadats allvarligt i ett skoldåd i Oberbayern i Tyskland, rapporterar Bild.
Enligt polisen finns det tecken på att det har skett en skottlossning och fler personer antas vara skadade. Människor i närheten uppmanas hålla sig på avstånd.
En misstänkt person har gripits i Schongau, sydväst om München, skriver TT.
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Oberbayern
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