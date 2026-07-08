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Flera skadade i skoldåd i Tyskland

Av Hannah Gustafsson
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Fyra personer har skadats allvarligt i ett skoldåd i Oberbayern i Tyskland, rapporterar Bild.

Enligt polisen finns det tecken på att det har skett en skottlossning och fler personer antas vara skadade. Människor i närheten uppmanas hålla sig på avstånd.

En misstänkt person har gripits i Schongau, sydväst om München, skriver TT.

Texten uppdateras.

Skedde på en gymnasieskola
www.bild.de
Det är oklart hur allvarligt skadade personerna är
www.zevener-zeitung.de

Oberbayern

karta
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