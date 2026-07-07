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Inrikes

Flera skogsbränder i Blekinge – polisen utreder samband

Av Anders Hovne
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Fler skogsbränder bröt på måndagskvällen ut i trakten runt Jämjö öster om Karlskrona, rapporterar SVT Nyheter Blekinge. Polisen utreder om det finns något samband mellan bränderna och en anmälan om grov skadegörelse har upprättats.

Bränderna har bekämpats under natten och arbetet fortsätter även på tisdagsmorgonen.

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